Nos últimos anos, Portugal diversificou no mundo das cervejas artesanais, com o surgimento de inúmeras marcas e referências, inspiradas em diferentes tipos de cerveja.

Para levar a casa dos portugueses uma parte desta variedade, a Drop Hop, marca nacional, sugere diferentes packs de cervejas, não só nacionais, mas também internacionais. Tudo reunido numa mesma encomenda de seis unidades. Um dos três packs disponibilizados carrega o elemento surpresa, pois o subscritor recebe mensalmente um cabaz com cervejas selecionadas pela equipa da Drop Hop.

De resto, a seleção de cervejas faz-se de acordo com as preferências do consumidor, que pode subscrever entregas mensais ou entrega pontual.

Sugestões selecionadas “quer esteja a entrar no mundo da cerveja artesanal, quer seja um ávido conhecedor”, informa a equipa da Drop Hop no site da marca.

Para beneficiar destas sugestões, os interessados terão de se registar no site, efetuar a encomenda, proceder ao pagamento e aguardar em casa a entrega do pack selecionado.

A empresa trabalha com diferentes marcas de cervejas artesanais, como a Musa, Letra, Burguesa, Barona, Sierra Nevada, Nortada, 8ª Colina, D´os Diabos, Dois Corvos, Quinas.

Com a subscrição mensal, os interessados recebem mensalmente um pack de seis cervejas artesanais (21,99 euros). Já o “Pack Experiência” baseia-se na encomenda única de seis cervejas artesanais (21,99 euros). O “Pack Surpresa” sugere seis cervejas artesanais (25,99 euros).