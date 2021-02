Detox in a Box, a dose extra de energia nos smoothies que nos são entregues em casa

A marca que nasceu em 2019, já vendia packs de smoothies online. Entretanto, a nova realidade que vivemos, levou a Detox in a Box a diversificar a oferta, com o lançamento de subscrições mensais, que permitem aos clientes receber smoothies todas as semanas.

Na prática, os interessados recebem em casa (ou no trabalho), copos de fruta e vegetais previamente cortados, bastando liquidificar. Em segundos, o smoothie fica pronto a consumir.

Todas as receitas são desenvolvidas pela nutricionista da Detox in a Box e alteradas mensalmente, de acordo com os frutos e vegetais da época.

créditos: Detox in a Box

Os smoothies são apresentados dentro de três categorias funcionais: “Energy Boost”, para aumentar a energia durante o dia; “Brain Food”, para potenciar o bem-estar mental e capacidade de concentração; e “Anti Aging”, para manter o organismo jovem com a sua carga elevada em antioxidantes.

A Detox in a Box salienta que “os seus smoothies não fazem parte de um programa ‘detox’ uma vez que os produtos não têm como objetivo um plano de emagrecimento”. Ainda de acordo com a marca, “o objetivo é que os smoothies substituam e/ou complementem lanches e pequenos-almoços, podendo ser consumidos de diversas formas por qualquer pessoa - de pequenos a graúdos, dos que têm mais dificuldade em comer fruta aos que a adoram mas têm pouco tempo para pausas saudáveis”.

“Os modelos de subscrição oferecem a possibilidade de combinar as três categorias de forma pretendida pelo cliente e não têm período de fidelização obrigatório”, informa a Detox in a Box.

Os smoothies contam com entrega diária nas zonas do Porto (Porto, Matosinhos, Leça da Palmeira, Vila Nova de Gaia) e Lisboa (Lisboa, Oeiras, Sintra, Cascais).