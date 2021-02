Chega o dia em que, frente aos tachos, na cozinha, nos falta inspiração para levarmos à mesa criatividade. Para espicaçar o engenho culinário, a Natura, marca alimentar, sugere 12 variedades de produtos, dos pseudocereais e sementes, a misturas originais com mix de arrozes, quinoa e bulgur e, ainda, refeições pronto a comer.

Em comum a todos os produtos, o facto de se inspirarem numa cozinha saudável. Para ajudar a inovar nas refeições, a marca desafiou criadores de receitas de diversas áreas profissionais e de diferentes regiões do país, a apresentarem propostas com os ingredientes da sua gama.

“Food stylists, health coaches e nutricionistas vão partilhar no Instagram, em #CozinhacomNatura, as suas propostas de refeições e o passo a passo das receitas dos seus pratos criativos”, explica João Vieira, responsável de marketing da Natura.

“Com maior ou menor influência regional, e desde a cozinha vegetariana, à vegan, passando pela macrobiótica ou sem glúten, vai haver propostas de pratos para todos os gostos e feitos”, garante João Vieira.

Vanessa Alfaro (@vanessaaalfaro), Rui Ribeiro (@fazecome), Rita Nunes (@anita.healthy), Oksana Zagoruy (@dicasdaoksi), Inês Mendes (@inesananasehortela), Ana Gomes (@anagomesliving) e Marta Ferreira (@martilicious_food) são alguns dos criadores de receitas que vão participar nesta jornada criativa.

A Natura conta com 12 variedades de produtos. Entre eles cinco pseudocereais e sementes (Quinoa Branca, Quinoa Preta, Quinoa Vermelha, Bulgur e Sementes de Chia); quatro misturas originais (Mix de Quinoa e Bulgur, Mix de Arroz e Quinoa, Mix de Quinoas, e Arroz Mediterrâneo).

créditos: Novarroz

Não faltam três soluções vegan Soluções, pensadas para aqueles dias em que não sobra tempo para cozinhar: Quinoa e Lentilhas - Estilo Mexicano, Sabores do Mediterrâneo e Trigo, Tomate e Manjericão.

“A primeira receita já está disponível no Instagram e até ao mês de abril (inclusive) haverá duas novas receitas para experimentar todas as semanas. Basta aceder ao Instagram e espreitar também no Facebook”, informa a marca.

As novas receitas ficarão ainda disponíveis no site da Natura, onde também é possível consultar mais informações sobre os produtos e comprar os ingredientes desta marca da Novarroz.