Feira, venda e muitas receitas online na Feira do Queijo de Celorico da Beira

Cultura, tradição, património, sabores e saberes da Serra da Estrela estarão em destaque de 28 de fevereiro a 28 de março na Feira do Queijo online de Celorico da Beira. Não faltarão demonstrações de cozinha e viagens no digital.

créditos: C.M. Celorico da Beira

Marvão serve as suas “Comidas d’Azeite” nas redes sociais

Até 28 de fevereiro, o concelho alentejano de Marvão faz a festa online com as suas “Comidas d’Azeite”. É nas redes sociais que a iniciativa serve uma mesa cheia de histórias, segredos e curiosidades.

créditos: Steve Buissinne/Pixabay

Os fumeiros e enchidos de Portugal chegam a casa nos cabazes da Praça

Enquanto se aguarda a abertura da Praça, novo mercado urbano do Hub Criativo do Beato, em Lisboa, anunciado para este 2021, o projeto lançou uma iniciativa online que faz venda de cabazes de fumeiros e enchidos. Não falta o Cozido à Portuguesa, com mais de 23 produtos, entregue em casa ao domingo.

créditos: Mariana Mota Veiga

O fumeiro de Montalegre chega a todo o país a partir de plataforma online

Farinheiras, sangueiras, chouriças e chouriço de abóbora, carnes de porco fumadas e curadas, voltam a estar em destaque na Feira do Fumeiro, em Montalegre, Trás-os-Montes. Certame que decorre este ano em formato online.

créditos: Lifestyle

Feiras do Queijo Serra da Estrela reinventam-se e vendem produtos da terra online

O calendário anual de feiras do Queijo Serra da Estrela viaja, em 2021, para o formato digital, em alguns casos com uma duração mais alargada do que o habitual. Confirmadas estão as feiras de Seia, Gouveia, Celorico da Beira e Fornos de Algodres.

