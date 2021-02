Fevereiro é, por excelência, época de fumeiro e das respetivas feiras que correm muitas regiões do país. Em ano atípico, com muitos eventos em formato online, a Praça apresenta, também no digital, a Feira do Fumeiro é online. Na plataforma criada para o efeito os interessados encontram, até final de fevereiro, uma seleção de enchidos e fumeiro de norte a sul do país e entregues em casa em cabazes com diferentes seleções de alimentos.

Entre as propostas, sublinhe-se o “O grande Cozido à Portuguesa” (29,00 euros), com todos os produtos de charcutaria para se confecionar o tradicional cozido à portuguesa para o almoço de domingo: Farinheira de porco preto, Morcela de cozer, Chouriça transmontana, Chouriço de abóbora, Barriga fumada e Pernil fumado.

Já o cabaz “A Grande Charcutaria à Portuguesa” (48,00 euros) além da Farinheira de Porco Preto também inclui o Chouriço de porco preto, a Cabeça de xara, Presunto sem osso, Alheiras, Paio do lombo fumado e Morcela de assar.

Para os apreciadores de determinado produto, foram criados cabazes mais pequenos: “Morcela & Companhia” (14,00 euros), “Chouriço & Companhia” (18,90 euros), ou “As Alheiras” (12,00 euros).

Por seu turno, “Escapadinhas” são cabazes com valores entre os 10,00 euros e 25,00 euros com iguarias de diferentes regiões portuguesas.

As entregas dos cabazes são feitas de segunda a sexta-feira, entre as 10h00 e as 22h00, no serviço “Praça Entrega”. Para entregas no próprio dia, em três horas, os interessados contam com o serviço “Praça Express”.

Aos domingos, a Praça entrega o Cozido à Portuguesa já confecionado pelo chefe de cozinha Bernardo Agrela. O Cozido que orça os 35,00 euros (duas pessoas) compõe-se com mais de 23 produtos (dos quais nove enchidos da Feira do Fumeiro). As encomendas têm de ser feitas até às 18h00 de quinta-feira, com entregas ao domingo entre as 9h00 e as 13h00.

Da mesa para o debate, a iniciativa “serve” as “Conversas do Fumeiro”, dando voz a intervenientes e aos produtos que fazem a nossa identidade. Os vídeos publicados na conta de Instagram da Praça, contarão até ao final do mês, a 17, com a conversa “Tudo sobre a Morcela do Sr. António Abrantes” e a 23, “O Chouriço de Porco Preto e a Cacholeira da Dona Octávia”.