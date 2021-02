Para quem pensa que a lampreia e o take away não combinam, desengane-se, garante o presidente da autarquia, Humberto Oliveira, explicando no site do município que “as pessoas podem telefonar aos restaurantes a reservar as doses pretendidas e, no momento de as irem buscar, receberão um kit que inclui as doses de lampreia pré-confecionadas, um saco com arroz cru na medida das respetivas doses, a tradicional doçaria e ainda um folheto que conta a história ligada à lampreia. Cada restaurante explicará como terminar a confeção do Arroz de Lampreia em casa e em segurança”.

A iniciativa que decorre ao longo do mês de fevereiro é do município de Penacova que se uniu à restauração local (lista dos estabelecimentos no final do artigo) e à Confraria da Lampreia.

Mesmo com a receita para finalizar em casa, não vai ser fácil descobrir o segredo da confeção deste peixe ciclóstomo de água doce: “o segredo está na forma como a lampreia é amanhada, temperada e cozinhada e, esse, continuará nas mãos das cozinheiras e dos cozinheiros dos nossos restaurantes”, refere João Azadinho, vereador da Cultura e do Turismo, sublinhando a importância de manter viva a tradição. “O nosso objetivo, face à sazonalidade deste prato, é continuar a levar o nosso arroz de lampreia à mesa e, se não o podemos fazer na mesa dos nossos restaurantes, podemos, contudo, fazê-lo respeitando o nosso dever de recolhimento domiciliário, degustando em nossa casa, com o nosso núcleo familiar, este arroz que é único”.

Apesar desta campanha, o município sublinha que “mantém a esperança de que seja possível ainda realizar o habitual festival da lampreia, que costuma decorrer durante um fim-de-semana, adiando-o para uma data que a pandemia possibilite”.

Restaurantes que participam na iniciativa:

Boa Viagem (917422602)

Côta D’Azenha (914874139)

Mondego (239476126)

O Cantinho (918281292)

O Casimiro (239456413)

O Cortiço (918074687)

Panorâmico (239095403)

Portas da Serra (922048314)