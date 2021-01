Pizzas, cozinha japonesa, carnes e tacos em take away e delivery para experiência em casa

Às especialidades que já integravam as cartas dos diferentes restaurantes do Grupo Olivier, juntam-se novidades nas pizzas, massas ou hambúrgueres do Guilty; na comida japonesa, com as peças clássicas ou arrojadas do Yakuza; a carne maturada do Kob e os burritos e tacos do Savage.

Para início de conversa, os apaixonados por pizzas, massas e hambúrgueres, encontram propostas no Guilty Drive Thru, disponível na zona de Lisboa, com três novos menus. O “Menu Olmega” inclui duas entradas e quatro pratos à escolha, com a oferta de Churros crunchy decadence, uma Olmega blanco (70,00 euros). Já o “Menu for Families” tem duas entradas, dois pratos e uma sobremesa (65,00 euros). Em exclusivo para take away, apresenta-se ainda um “Menu Business”, com um prato e uma bebida (11,00 euros).

créditos: Restaurante Yakuza

No que respeita ao sushi tradicional e de fusão do Yakuza, em take away e delivery, nas zonas de Lisboa e do Porto, a sugestão recai sobre três novos combinados: o “Combinado 3”, com dois tacos, gyozas, 16 peças de sushi, 16 de sashimi e uma sobremesa Kit Kat, incluindo a oferta de bebida (149,00 euros). Já o “Combinado 2” dá a provar duas sopas miso, edamame, gyosas, 14 peças de sashimi e uma sobremesa, apresentando ainda uma bebida à escolha (100,00 euros). O “Combinado 1” deixa margem para se provar de tudo, com duas sopas miso, edamame, gyosas, 12 peças de sashimi, seis nigiris e seis rolos e a incontornável sobremesa Kit Kat.

Em Lisboa e no Porto, o Kob tem à disposição novos menus de fim de semana, ideais para duas pessoas: um com o cozido à portuguesa de Olivier (25,00 euros) e outro com o arroz de pato (26,00 euros).

A carta do Kob Delivery permite fazer uma viagem às carnes ibéricas e transcontinentais, da Austrália à Argentina e Estados Unidos. Do lado de cá do Atlântico, destaca-se o Bife Kob e o Bife Olivier com molho Olivier e ovo estrelado. Do outro lado da fronteira, chegam os Secretos de porco preto e Entrecôte simental. Para qualquer um, há acompanhamentos de Puré de batata com trufa preta, Linguini com molho de trufa ou do Arroz de feijão com pimentos e chouriço picantes.

créditos: Restaurante Kob

Aquele que foi o primeiro restaurante virtual de chefe de cozinha Olivier da Costa em Portugal, está disponível também para take away em Lisboa O menu do Savage apresenta receitas descontraídas, para partilhar em casa com a família.

As opções incluem seis variedades de burritos de 400 g, tacos de frango grelhado, cachaço de porco, camarão panado ou peixe branco e ovas, bem como sushi rolls em tamanho XXL. Nos doces, destaque para as Choco nuts (minibolas de Berlim recheadas com Nutella) e para os churros.