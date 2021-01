Comida que chega fria ou que perde qualidades ao ser reaquecida em casa são algumas das preocupações de quem habitualmente recorre a serviços de take away de refeições prontas a comer. Como alternativa, o restaurante Taberna Está-se Bem, que desde o início da pandemia adaptou não apenas os serviços, mas também o nome para “Está-se Bem em Casa”, encontrou no embalamento a vácuo a solução para garantir a preservação dos sabores e texturas das suas receitas.

Na prática, esta técnica consiste na extração de quase todo o ar do saco onde são colocados os alimentos, sem os danificar ou esmagar, com o objetivo de eliminar a quantidade necessária de oxigénio para evitar a deterioração da refeição e também a reprodução de bactérias.

No que respeita ao cliente, os pratos são finalizados em casa, optando por preparar as refeições no momento da entrega ou por conservar as embalagens no frigorífico (duram até cinco vezes mais do que um embalamento normal) ou no congelador, gerindo as refeições da semana antecipadamente.

Bacalhau à Está-se Bem. créditos: Taberna Está-se Bem

O menu do Taberna Está-se Bem sugere a comida de conforto da cozinha portuguesa. Em destaque está a Sopa de peixe e marisco (10,00 euros), o Arroz de pato (18,00 euros) e o Arroz caldoso de polvo (22,00 euros), o Bacalhau à Está-se Bem (20,00 euros) e as Costelinhas de porco assadas 16h a 85ºC (20,00 euros) acompanhadas pelas batatas fritas.

Todos os pratos são pensados para duas pessoas e precisam de cinco a 20 minutos para serem finalizados no micro-ondas, no forno ou no fogão.

O “Está-se Bem em Casa” tem ainda uma seleção de salgados que podem ser entregues congelados ou prontos a comer. Entre as opções, há Croquetes de alheira (6,00 eros/seis unidades) e Empadas de frango, pato, bacalhau, legumes ou alheira e grelos (6,00 euros, quatro unidades).

A entrega é gratuita para encomendas acima de 20,00 nos concelhos do Porto, Gaia, Matosinhos e Maia, apesar de ser possível chegar a outras localidades, mediante taxa sob consulta.

Taberna Está-se Bem Rua da Fonte Taurina, nº 70, Porto Contactos: Tel. 913 200 010; e-mail emcasa@estasebem.com

As encomendas – também disponíveis para take away - podem ser feitas através do 913 200 010, do e-mail emcasa@estasebem.com e das redes sociais.