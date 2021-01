Já este 2021, o restaurante Epur, em Lisboa, viu renovada a sua estrela Michelin. Agora, com o novo confinamento geral a que Portugal está sujeito, o restaurante com a cozinha entregue ao chefe Vincent Farges, não corta a relação à mesa com os clientes. Tal como muitos outros restaurantes, como aqui vamos dando conta, o Epur aponta agora ao take away e entregas ao domicílio.

Desta forma, volta o menu “Epur em casa”, recheado de propostas, das sopas e entradas, aos pratos principais, acompanhamentos, sobremesas, pães e pastelaria.

No que respeita às sopas e entradas, sublinhe-se o Creme de castanhas com trufas pretas (12,00 euros), os Espargos brancos/condimento de ovos e trufa (15,00 euros).

Já nos pratos principais, referência ao Guisado de veado com Touriga Nacional (36,00 euros). No que toca aos acompanhamentos, o Gratinado de batatas com queijo da Ilha do Pico (16,00 euros) e os Legumes de inverno com especiarias e cédrat (16,00 euros), fazem a mesa.

Nas sobremesas, destaque para o Chocolate, amendoim, caramelo salgado (18,00 euros).

As encomendas fazem-se de segunda a sexta, entre as 9h00 e as 14h00, através do telefone 924 437 471. Take away de sexta-feira a sábado entre as 12h00 e as 13h00.

Epur Largo da Academia Nacional das Belas Artes, nº 14 r/c Contactos: Tel. 213 460 519; e-mail reserve@epur.pt

As entregas decorrem ao sábado, entre as 13h00 e as 15h00, com um valor mínimo de 55,00 euros (Lisboa) e 80,00 euros (Cascais, Estoril e Oeiras).