Faltando-lhe a paciência ou a disponibilidade para se lançar à cozinha caseira e preparar umas almôndegas invejáveis como aqui explicamos, saiba que tem à boleia das entregas ao domicílio a oportunidade de se deliciar com as bolinhas de carne, peixe ou vegetarianas, envoltas em molho.

De portas fechadas, a Polpetta, almondegaria artesanal, a funcionar em Lisboa, preparou menus para entrega em regime de delivery, com dezenas de diferentes opções a partir da sua carta.

As entregas fazem-se através da plataforma Uber Eats, das 11h55 às 14h30 e das 19h00 às 22h00.

Na carta, vamos encontrar os clássicos da casa como as almondegas de novilho, frango, porco, veggie, salmão. No que respeita aos molhos, destaque para o de tomate, cogumelos, iogurte, pesto, parmesão.

Não faltam os acompanhamentos com pasta fresca, legumes assados, polenta frita, batatas rústicas, entre outros.

Os interessados encontram, por estes dias, um menu promocional com refeição completa, com almondegas, molho, acompanhamento, bebida e sobremesa do dia a orçar os 18,90 euros.

De resto, há inúmeras outras sugestões, das entradas (bolinhas de alheira), às escolhas do chef (“Frango das Caraíbas, com almondegas de frango servidas com bacon e ananás, couscous e molho de coentros), às sobremesas (Tiramisú, Cheesecake com caramelo salgado).

Mais informações pelo telefone 213 570 793.