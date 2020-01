A Carne, um compromisso de partilha

O princípio é universal. Ninguém quer um bom puré de batata, feito com má batata, certo? Nem imaginará uma tábua de queijos servida com queijinhos para barrar. Ora, não aceita discussão pensarmos em almôndegas se à partida lhe vamos querer administrar más carnes. Atenção, não nos referimos a investir em carnes de topo, deixará essas para uns bons bifes. Falamos de peças de carne saborosas, com alguma gordura, responsável esta pela suculência do produto final.

Neste caso vamos misturar dois tipos de carnes, a bovina (por exemplo um corte de acém, e a de porco (neste caso, um corte de pernil).

Vamos apontar para uma proporção de metade/metade. Ou seja, estimemos 500 g de cada uma das carnes.

Dado estar a preparar à sua medida as almôndegas deliciosas o ideal será questionar o talhante (sim vai ao balcão das carnes) sobre os cortes económicos que lhe irão garantir sabor. Não esqueça, terão de incorporar algo como 25% de gordura. É também junto do talhante que vai solicitar que a carne seja picada. Peça que mantenha os veios de gordura, não são desperdício, são sabor.

Uma almôndega saborosa tem pão

Sim, não se acanhe o leitor. Vamos dar textura à nossa almôndega e juntar-lhe uns pedacinhos de miolo de pão amaciados. Não optamos por farelo de pão pois tenderá a secar as almondegas.

Aqui, cabe a informação de que temos de adicionar humidade a este pão. Não queremos no âmago da nossa almôndega uma esponja a absorver todo o líquido do preparo. Vamos saturar o miolo de pão de suculenta humidade. Como? Com Buttermilk. Este é o soro que resulta da preparação da manteiga e pode ser substituído em preparações domésticas.

Na prática vai levar o pão (200 g) a um tachinho e juntar-lhe uma porção de buttermilk. Vá acrescentando este gradualmente, garantindo que o pão ganha a humidade desejada (lembra-se das sopas de pão das nossas avós? Aromatizadas com canela, assim deverá ficar este nosso pão).

Sim, falta a receita do buttermilk. Para um copo de leite, adicione uma colher de sopa de sumo de limão ou vinagre e deixe repousar uns dez minutos.

A versão mais fiel à letra é bater natas gordas até fazer manteiga. O soro que sobrar é o buttermilk.

Bem, vamos facilitar, pode comprar buttermilk já feito em preparações industriais. Vai encontra-lo na generalidade dos supermercados.

Vamos recapitular. Aqui chegados temos a nossa carne picada e um tacho fumegante de pão deliciosamente embebido em soro de manteiga.

Estamos no bom caminho. Temos, agora, de acrescentar sabor.

créditos: Jason Leung

Se é para ter sabor, então há que abusar

Não pode faltar, uma boa cebola. Escolha-a com alguma acidez, por exemplo cebola roxa, para sentir o confronto de sabor dentro das suas almôndegas.

Vai picar a cebola, miudinha. Estamos a pensar na futura bolinha de carne. Sabe o leitor como é desagradável mordiscar um pedaço de cebola graúdo a conviver com a carne picada. Cebola casa bem com alho. É este que entra agora. Dois dentes, mais precisamente, picados. Terceiro elemento, orégãos secos. Uma colher de sobremesa rasa. Assim como rasas terão de ser as duas colheres de sal grosso. Afine a receita com dois ovos. Eles irão ser uma excelente “cola” para as suas almôndegas.