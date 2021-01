As sugestões da carta do restaurante Qura são entregues em casa, ou recolhidas no restaurante através de take away, por encomenda, através do telefone 915 602 947.

Os pratos chegam às mãos dos clientes acondicionados em sacos de vácuo, juntamente com um vídeo do chefe de cozinha Manel Perestrelo, que pode ser acedido através de QR Code, a explicar passo a passo a confeção. Diz-nos a equipa do Qura que a preparação “demora, no máximo, cinco minutos. Este procedimento não suja tachos, panelas ou frigideiras - implica única e exclusivamente água a ferver e magia”.

Entre os pratos destacados pelos restaurante, instalado em Campo de Ourique, estão as Bochechas de porco com cremoso de batata e coentros (25,00 euros), as Lulas com pesto de coentros e puré de raiz de aipo (25,00 euros), o Tártaro de novilho com tostas finíssimas caseiras e aromatizadas (35,00 euros), o Bacalhau em azeite de salsa e esmagada de batata e azeitona (29,00 euros), tudo em doses para duas pessoas.

Entregas todas as segundas, quartas, sextas, sábados e domingos. Encomendas com, pelo menos, 24h00 de antecedência.

Qura Rua Coelho da Rocha, nº 110 A/B, Lisboa Contactos: Tel. 915 602 947

Em Lisboa centro a entrega é grátis (em valores superiores a 50,00 euros); Lisboa: 5,00 euros. Arredores 10,00 euros

Fora de Lisboa é calculado e apresentado um valor.