“As novidades correspondem a pratos bem enraizados na cultura nipónica, em linha com a missão do restaurante, que se assume como a extensão do Japão no Porto”, refere a equipa do Ikeda em comunicado.

As novas propostas trazem uma maior diversidade de sabores e procuram dar a conhecer pratos típicos nipónicos, menos divulgados no ocidente.

A carta do Ikeda passa a incluir mais sugestões vegetarianas como o Nasu dengaku (beringela assada com molho miso caramelizado – 8,00 euros) ou o Horenso no goma-ae (espinafre cozido com molho miso, sake e sementes de sésamo – 7,00 euros), para além de novos pratos de carne e peixe como o Tonkatsu (lombo de porco panado em farinha panko – 16,00 euros), o Tori teriyaki (pedaços de frango salteados com molho teriyaki e cebolete - 13,00 euros) ou o Nanbanzuke (escabeche japonês de cubos de peixe frito, marinados em molho – 9,00 euros).

Ainda em take away e delivery, sublinhe-se o Ramen (massa japonesa com caldo de porco, ovo cozido, legumes e cebolinho – 17,00 euros), o Edamame (grãos de soja verde vaporizados em flor de sal – 6,00 euros), as Guiozas de frango ou o Okonomiaki (omelete japonesa com flocos de peixe katsuobushi – 14,00 euros).

Os serviços de take away e home delivery do Ikeda estão disponíveis de terça a domingo, ao jantar, das 19h00 às 22h30.

As encomendas podem efetuar-se pelo telefone 915 499 363 (10% de desconto). No que toca ao delivery, as entregas fazem-se pela B‘need ou UberEats.