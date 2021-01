Com novos pratos preparados para serem lançados nas cartas dos restaurantes lisboetas Pasta Non Basta (Alvalade e Avenidas Novas) e Memoria, o Grupo Non Basta, detentor daquelas marcas, deparou-se com um dilema: esperar pelo fim do confinamento para introduzir os novos menus ou arriscar e fazê-lo em delivery e take away?

A pergunta encontrou resposta numa solução adaptada às atuais condições de confinamento que vivemos e as novas cartas dos referidos restaurantes estão em take away e entrega ao domicílio.

No Memoria, juntando-se a alguns dos favoritos da carta, como o Spaghetoni al tartufo ou a Pizza Memoria, os novos pratos apresentam-se em cinco novas sugestões: Ravioli de couve-flor com vieiras, alcaparras e amêndoas (16,00 euros), Gnocchi de beterraba com acelgas e pesto de couve e nozes (12,00 euros), Verdure di stagione com Prosciutto San Daniele (10,00 euros), Pizza di Stagione (mozzarela fiordilatte, alcachofras, stracciatella, prosciutto cotto e cogumelos, 13,00 euros) e o Cheesecake de mascarpone com framboesas e calda de limão (6,00 euros).

No Pasta Non Basta, a carta conta agora com três novidades: Insalate Caesar al tartufo (uma salada Caesar com vegetais da estação e molho de trufa, 12,00 euros), o Risotto de funghi e tartufo (com cogumelos, mascarpone, parmesão, trufa e salsa, 15,00 euros) e os Ravioli di cavolfiore e gamberetti (massa recheada com couve flor e mascarpone, com gambas salteadas e limão, 13,00 euros).

Todos os novos pratos do Pasta Non Basta e do Memoria estão disponíveis para delivery, através da plataforma UberEats, com 50% de desconto. “Nas próximas semanas, serão lançadas novas campanhas promocionais que incluem alguns dos clássicos dos restaurantes do grupo. Para quem estiver por perto, é também possível fazer o levantamento nos restaurantes em regime de take away”, informa em comunicado o Grupo Non Basta.

Entre os regressos os kits “DYI de pizza”. São agora três as pizzas Non Basta que os clientes podem recriar em casa: Margherita (tomate e mozzarella fiordilatte e de búfala, 6,00 euros), Diavola (tomate, mozzarella fiordilatte, salame picante e óregãos, 8,00 euros) e Rustica (tomate, mozzarella fiordillatte, cogumelos, fiambre e óregãos, 7,00 euros). Por mais 2,5 euros a base de pizza pode também ser gluten free.

Os kits de pizza podem apenas ser encomendados diretamente através do WhatsApp 911 124 522, para delivery nos bairros de Alvalade, Avenidas Novas e Campo de Ourique (onde se localizam os três restaurantes), com valor mínimo de encomenda de 12,00 euros e taxa de entrega gratuita.

Para os restantes bairros, os kits devem ser levantados diretamente nos restaurantes após encomenda prévia.