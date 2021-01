Não obstante as adaptações à carta do Honest Greens, um dos pratos emblemáticos da casa, o Honest salmon vai continuar a fazer parte do menu, assim como alguns dos mais recentes pratos de inverno, como a Warm winter burrata ou o Frango piripíri.

Para quem preferir recorrer ao serviço de delivery (através da UberEats, Glovo ou BoltFood), foram criados menus exclusivos com ofertas especiais em dose dupla, ou quádrupla.

O menu “Eat Real” (para duas pessoas) inclui dois pratos com guarnição (Frango com ervas, Hummus de grão, Vitela grelhada com molho chimichurri e Batatas chimichurri) e as Ben's sweet potato fries (batata-doce cortada à mão, com beet ketchup, healthy alioli e coentros).

Já o menu “Honest Veggie” (também para dois) inclui um prato com guarnição (Falafel com molho tahini e Arroz com miso e cogumelos), uma Garden Bowl (outra das novidades de inverno que combina queijo de cabra com batata-doce, pera assada, nozes caramelizadas crocantes, arandos semi-secos e outros ingredientes frescos da temporada) e, ainda, oferta das Ben's sweet potato fries.

Para famílias maiores, a Honest Greens recomenda o menu “#Honestfans Only”, para quatro pessoas e que inclui Hummus de grão com pão, Ben's sweet popato fries, dois pratos com duas guarnições cada.

O serviço de delivery está disponível de segunda a sexta-feira, das 12h00 às 16h00 e das 19h00 às 22h00. Aos fins de semana o horário é ininterrupto, funcionando entre as 12h00 e as 22h00.

Honest Greens Parque das Nações: Alameda dos Oceanos, lote 2.11.01, Lisboa Amoreiras: Edifício Amoreiras Plaza, R. Maria Ulrich 1, Loja 11/12, Lisboa

Para pedidos de take away, o cliente deverá dirigir-se aos respetivos espaços, nos mesmos horários, que podem sofrer alterações em virtude das regras vigentes.