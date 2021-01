Abriu o primeiro restaurante em 2007, no Parque das Nações, em Lisboa. O Arigato nasceu com um objetivo, “tornar o sushi de fusão mais acessível: com um preço equilibrado e justo mas também adaptá-lo ao consumo mais ocidental”, informa-nos aquele espaço de restauração na sua página online.

Em 2009, o restaurante alargou a presença em Lisboa e abriu um novo espaço no Campo Pequeno.

Já o ano de 2020, com todos os desafios que trouxe ao mudo da restauração, obrigou o Arigato a reajustar a experiência à mesa, com a criação do “Arigato em casa”, apoiada na visita doméstica do chefe de cozinha Henrique Macedo.

Desta forma, para além de ter a sua carta disponível nas plataformas UberEats e Glovo, assim como site de encomendas próprio para take away e entrega ao domicílio (10 euros de desconto na primeira encomenda), o Arigato disponibiliza aos interessados o agendamento da visita do chefe de cozinha.

“Oportunidade para ter a experiência de jantar fora, mas sem sair de casa, mantendo-se em segurança e num conforto total”, sublinha a equipa do Arigato em comunicado.

Este serviço está disponível para almoço e jantar, de segunda-feira a domingo, no distrito de Lisboa e nos concelhos do Montijo, Almada e Alcochete.

Mais informação aqui.