Mercantina assegura brunch todos os dias da semana

A Mercantina Alvalade e o Bistro 37, em Lisboa, disponibilizam a partir de sábado, 16 de janeiro, o “Brunch Everyday at Home”, diariamente, das 10h30 às 15h00. Refeição em regime de take away e delivery, disponíveis em exclusivo na Uber Eats. Acresce que “os pedidos de brunch nas duas primeiras semanas contam com oferta de taxa de entrega”, informa o grupo Mercantina em comunicado.

O menu foi pensado para uma, duas ou quatro pessoas e inclui Iogurte grego com granola e fruta, Tosta de salmão fumado, philadelphia e cebolinho ou Tosta de abacate, bacon e tomate confitado; Ovos rotos trufados com presunto em duas texturas e Croqueta basca de presunto com creme de milho fumado.

créditos: Mercantina

Para completar o pedido, os interessados podem escolher uma panqueca simples (com mel, nutella ou maple syrup) ou veggie (base de aveia e banana, com caramelo de banana e morango e lascas de chocolate negro).

O brunch fica completo com sumo de laranja natural, chá de maçã e canela e um sumo detox.

O Bao não está no menu base, mas é apresentado como sugestão por mais 6,50 euros. Também está disponível um menu menos elaborado só com panqueca ou tosta e uma bebida.

Mercantina Alvalade: Centro Comercial de Alvalade, Praça de Alvalade, Lojas 9 e 10, Lisboa. Tel. 217 960 313 Bistro 37: Avenida da República, nº 37 Lisboa. Tel. 919 134 014 Horário do take away e delivery: todos os dias das 10h30 às 15h00

O brunch orça os 14,50 euros por pessoa, 29,00 euros no caso de duas. Para quatro comensais, o brunch tem o preço de 54,00 euros.