“Para este período de hibernação, pensámos em tudo. Por 85 euros, pode adquirir o ´bilhete completo` do Selllva e levar para casa cinco refeições equilibradas, onde não faltam nutrientes para ajudar com as baixas temperaturas deste inverno”, sublinha a equipa do restaurante. Uma refeição que inclui sopa, prato principal e sumo do dia.

Por 100 euros, a equipa do Selllva faz a entrega domiciliária diária do menu, em Lisboa.

Já por 20 euros, é possível obter o "bilhete ocasional" do Selllva e encomendar uma refeição diária.

Frango assado com kimchi, Tataki de atum, Bowl veggie, do Médio Oriente ou do Brasil ou Risotto de beterraba e cogumelos, são alguns dos pratos da carta do Selllva disponíveis nas opções “bilhete completo” ou “ocasional”.

Selllva Rua Mouzinho da Silveira, nº 32, Lisboa Contactos: tel. 215 998 814 ou e-mail ola@selllva.pt

