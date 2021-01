As saudades da Argentina e das empanadas da sua avó foram o ponto de partida para uma viagem gastronómica. Com a ajuda de alguns segredos de família e as receitas caseiras “lá de casa”, Maxi foi para a cozinha meter literalmente as mãos na massa. Foi então que chegou à receita da massa que está na base das suas empanadas.

Depois, inspirou-se nos recheios típicos argentinos, como a carne de vaca e o frango e inevitavelmente em alguns sabores e especiarias portuguesas. O que começou como um segredo partilhado entre amigos rapidamente evoluiu para uma legião de fãs.

Desde há alguns dias, as Empanadas do Maxi encontram-se num espaço físico no Príncipe Real, em Lisboa.

São nove sabores, entre queijo e cebola, vitela spicy, espinafres e mozarella, vegetariana e muito molho chimichurri. Na ementa, há ainda espaço para os Alfajores, sobremesa típica argentina.

Empanadas do Maxi Rua de O Século, nº 226, Lisboa Horário: segunda a sexta das 11h00 às 15h00 e das 18h00 às 21h00. Sábados e domingos das 11h00 às 13h00. Contactos: Tel. 937 716 025.

Com o novo confinamento, os interessados encontram a possibilidade de levar para casa as empanadas em regime de take away. Existe, ainda, a opção de encomendar empanadas congeladas, para as confecionar no lar.