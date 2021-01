O restaurante Lat.a, em Lisboa, inaugura janeiro com uma novidade. Agora, os apreciadores de feijoada à brasileira podem encomendar o famoso prato, passando a estar disponível para take away ao fim de semana.

Para o efeito, informa-nos a equipa do Lat.a, “só é preciso passar no restaurante ao sábado ou domingo, pegar nas embalagens e rumar a casa”.

Para duas pessoas, a feijoada à brasileira é composta por vários tipos de carne e acompanhada por arroz, farofa, couve, laranja e feijão preto. As encomendas terão de ser feitas durante a semana para o número de telefone 916 052 568.

Restaurante Lat.a Armazém CP - Doca de Santo Amaro, Lisboa, Horários: das 12h00 às 15h30 e das 19h00 às 22h30 Contactos: tel. 210 935 386

A dose orça os 35,00 euros para duas pessoas.

Além da feijoada, outras opções da carta do restaurante estão disponíveis para take away.