O É Um Restaurante, projeto de restauração da Associação Crescer, em Lisboa, nasceu em outubro de 2019 com uma missão: dar formação e criar oportunidades de emprego na área da restauração a pessoas em condição de sem-abrigo.

Num momento particularmente difícil para a restauração, o estabelecimento mantém a atividade em regime de take away e entregas ao domicílio através das plataformas Zomato, Glovo e TakeAway.com.

Para além da carta disponível aqui, o É Um Restaurante apela à solidariedade de todos os que aceitarem contribuir com bens alimentares para distribuição de alimentos a pessoas em situação de sem abrigo.

“Apesar dos nossos incansáveis parceiros, continuamos diariamente a precisar do vosso apoio. Desta forma, apelamos a quem puder, que nos seja entregue polpa de tomate, azeite, arroz e massas, iogurtes, leite, compotas ou marmelada, pão e sumos”, lemos na página de Instagram do É Um Restaurante.

No que toca à carta para take away e entrega ao domicílio, refira-se, nos principais, o Bacalhau com natas (9,00-16,00 euros), a Feijoada à transmontana com enchidos e fumeiro (9,50-18,00 euros), o Hambúrguer de quinoa e feijão com especiarias, queijo brie e cebola caramelizada (7,50 euros).

Nas sobremesas, a ementa sugere Mousse de chocolate branco e amêndoas (4,50 euros), Pudim de azeite e mel (4,50 euros).

É Um Restaurante Rua São José, nº 56, Lisboa Contactos: tel. 916 051 969; e-mail reservas@eumrestaurante.pt

Dos comestíveis para os bebíveis, os interessados encontram vinhos tintos e brancos de diferentes regiões portuguesas, cervejas e refrigerantes.

O take away funciona de segunda a sexta-feira, das 12h30 às 15h00 e das 18h30 às 22h00.