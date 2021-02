É com sabor a Itália que os restaurantes Madpizza, em Lisboa, sugerem um Dia dos Namorados, no recato do lar, sem preocupações com a ementa para o jantar.

Para isso, a casa que apresenta uma ementa de forte inspiração italiana, preparou um cabaz para 14 de fevereiro, com todos os ingredientes que os cozinheiros domésticos precisam para partilhar a dois.

O kit “DIY” (Do it Yourself), inclui três pratos e acrescenta-lhes uma garrafa de espumante Casal Garcia Sparkling Branco.

Pormenorizando, como entrada, a sugestão recai num queijo Burrata DOP da Puglia, acompanhado de presunto, rúcula e tomate confitado.

Já no que toca ao prato principal, a sugestão do Madpizza é uma Pasta fresca sem glúten com trufa negra, mascarpone, cogumelos paris e parmesão.

A fechar a refeição, a sobremesa inclui a Tarte de mousse de chocolate com praliné de avelãs e framboesas.

O kit, para dois, orça os 55,00 euros.

As encomendas podem efetuar-se através do telefone 937 023 129, nos restaurantes de Alvalade e do Saldanha ou através da plataforma UberEats.