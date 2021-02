“Mente sã em corpo são” é expressão que facilmente salta para as conversas, sempre que apontamos para uma vida equilibrada, mas que nem sempre ultrapassa a teoria para se fazer prática. Alida Remtula, autora do blogue “No Cheat Day” tinha um sonho; juntar numa mesma obra corpo e mente sãos. Fê-lo agora com o e-book “31 Receitas e quatro treinos para uma vida equilibrada”.

A autora não empreendeu este percurso sozinha. Alimentar corpo e mente de forma equilibrada chega a par com a prática de exercício físico regular. Diz-nos Alida: “há muito que sonhava em lançar um e-book que, além de receitas, falasse um pouco de um estilo de vida saudável e equilibrado”.

Desta forma, a criadora do blogue “No Cheat Day” decidiu partilhar a experiência do livro: “decidi juntar-me ao meu personal trainer e, juntos, criámos o e-book "

O resultado é um livro para aquisição online que, após uma “breve introdução à alimentação consciente e intuitiva e como encontrar o equilíbrio”, refere Alida, parte para as sugestões de receitas, algumas, entre elas, “vegan e vegetarianas”.

Sopa cremosa de abóbora. Blogue "No Cheat Day"

A autora divide o e-book por temas, dos pequenos-almoços e snacks, aos almoços e jantares e sobremesas doces.

Vamos por partes. No que toca aos pequenos-almoços, entre outras sugestões, o e-book apresenta Pudim de chia com lemon curd, Palitos de batata-doce, Panquecas de beterraba, Mini panquecas de cenoura e laranja.

Já no que toca às refeições principais, destaque para o Caril de lentilhas vermelhas com pão naan, Batata-doce tostada com abacate e ovo, Pizza caseira de presunto, mozzarella e tomate cherry, Rissóis saudáveis de vegetais, Sopa cremosa de abóbora.

Rissóis saudáveis de vegetais. créditos: Blogue "No Cheat Day"

Finalmente, para prazeres doces com menos pecado, as sobremesas e doces, oferecem sugestões como o Bolo de chocolate e curgete, Bolo vegan de chocolate e coco, Rolinhos de cardamomo

A fechar o ciclo, a obra apresenta quatro planos de treino “para uma vida mais ativa, com treinos de condição física e treinos de tonificação”, refere Alida Remtula.

O e-book encontra-se à venda com um “desconto de 25% com o código LANCAMENTO, até 26 de fevereiro”, adianta a autora.