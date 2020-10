“Não precisa cozinhar obras-primas belas e complexas. Basta preparar boa comida com ingredientes frescos”. Traduzida a partir do inglês, usando de alguma liberdade literária, a frase anterior é da autoria de Julia Child, californiana nascida em 1912, tornada uma das figuras mediáticas de proa nas televisões norte-americanas. Julia levava para o pequeno-ecrã receitas com um ingrediente que não se encontra nos livros de cozinha, espontaneidade. A cozinheira viu-se imortalizada no grande ecrã no filme “Julie & Julia”, película de 2009 com a atriz Meryl Streep a protagonizar o papel da mulher que morreu em 2004, aos 92 anos.

Cozinha e cinema há muito que se tocam e inspiram. Facto subscrito por Inês Gens Mendes, autora e criadora da página “Some Like It Hot”. A jornalista, com currículo nas áreas da cultura, particularmente cinema, televisão e música, apresenta-se como uma confessa apaixonada pelo mundo da gastronomia. “Sou uma aficionada da culinária e de temas gastronómicos. Cresci a cozinhar com a minha avó e a minha mãe”, sublinha Inês.

Uma paixão que levou a jornalista a empreender no passado o blogue “Quanto Mais Quente Melhor” (sempre o cinema) e que, atualmente, alimenta um perfil no Instagram que é ponto de encontro para quem partilha as afeições semelhantes às da Inês Mendes.

Sem desmerecer em receitas com os ingredientes, cores e sabores da estação, Inês passeia as suas publicações nas viagens, na música, nos livros, no cinema. “O feed conta ainda com diários de viagem e aventuras de bastidores do trabalho como jornalista de cinema, TV e música”, revela-nos Inês.

No que toca aos comeres, o cardápio de “Some Like It Hot” “procura oferecer pratos saudáveis sem quebrar a monotonia de comer sempre as mesmas (aborrecidas) receitas”, salienta a autora, acrescentando apreciar “receitas healthy-ish, para fazer salivar sem estragar a linha."

A mesa criativa de Inês já nos trouxe este outono pratos como Abóbora e batata-doce assadas com feta e ovo escalfado, uma Salada de romã, pera e queijo de cabra, um Risotto de abóbora assada, ou um guloso Bolo de maracujá guilt-free.

Inês Mendes, autora das receitas de “Some Like It Hot”. créditos: “Some Like It Hot”

Com ingredientes fáceis de encontrar nos lineares dos supermercados e sem complicações no preparo, Inês sugere-nos, por exemplo, Shakshuka, prato do Médio Oriente, que junta ovos, tomate, pimentos e uma rica paleta de especiarias. Para servir com um pão naan ou pita aquecido e partido.

Partilhas no digital que refletem, também, uma mudança na forma como Inês encara o quotidiano. “Mudei drasticamente a minha alimentação e o meu estilo de vida e aqueles bolos pornográficos que costumava fazer deixaram de entrar cá em casa”.

Semanalmente, “Some Like It Hot” acrescenta três novas receitas ao rol já publicado, sempre em duas línguas, o português e o inglês. Isto sem nunca esquecer o fio condutor que traz Inês para a cozinha, “uma abordagem saudável - gosto de usar o termo inglês healthy-ish - mas sem fundamentalismos”.