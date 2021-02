A 14 de fevereiro, domingo, o projeto Frau Glória, orientado por Rita Wessling, propõe um workshop online que promete um programa especial. No final, os participantes estarão aptos a preparar o jantar para dois.

O menu para o momento, centra-se em sugestões saudáveis. Assim, a entrada apresentará uma foccacia para partilhar, o prato principal, um rolo de carne caseiro com molho de frutos vermelhos, acompanhado de espargos salteados e um puré afrodisíaco. Para finalizar, a sobremesa levará os participantes à descoberta das delícias de um petit gâteau "bem picante".

O workshop decorrerá a partir das 16h00 e, de acordo com a promotora do mesmo, “terá o valor promocional de 10,00 euros (em vez de 15,00 euros) e inclui o e-book com todas as receitas do Dia dos Namorados.

Inscrições no site ou através da página de Instagram.

Rita Wessling, formada em gestão e marketeer de profissão é a autora da página de Instagram, onde publica diariamente receitas saudáveis. Para além da produção de conteúdos em vídeo e fotografia, faz doces e sobremesas saudáveis por encomenda, desenvolve workshops online e ações para empresas.