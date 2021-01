Na “surprise box”, os casais vão encontrar várias iguarias para tornar o pequeno-almoço de São Valentim numa experiência romântica. A caixa presente contém um sumo de maçã e de laranja, miniaturas de compotas e manteigas, um cesto com variedades de pães e outro com croissants, mini pastelaria e petit fours e um cesto com fruta da época.

A “surprise box” inclui, ainda, uma garrafa de espumante para brindar ao amor, uma caixa de chocolates Arcádia e um balão em forma de coração.

Para tornar esta experiência única, o Sheraton Cascais Resort sugere que “envie uma fotografia e uma mensagem personalizada, para que o cartão que irá acompanhar a ´surprise box` possa ser totalmente customizado. A informação deverá ser enviada por e-mail no ato da reserva”.

“Surprise box” que deve ser encomendada até 12 de fevereiro através do email concierge@sheratoncascais.com. A personalização dos roupões deverá ser solicitada até 10 de fevereiro. As caixas podem ser levantadas na receção do resort ou enviadas ao domicílio, com um custo adicional.