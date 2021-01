Padaria Isco

A padaria, em Lisboa, no número 10D da Rua José D'Esaguy, está de portas abertas das 9h00 às 18h00, exceto ao domingo, com o encerramento às 15h00. Para entregas em casa, os contactos devem, preferencialmente, fazer-se pelo telefone 211 345 751. No concelho de Lisboa as entregas fazem-se sem cobrança de taxa. Recentemente, a padaria estendeu o serviço, duas vezes por semana (segundas e quintas-feiras), entre outros pontos, a Cascais, Estoril, Oeiras, Carcavelos.

Pão em Casa

Padaria online presente em diferentes cidades de norte a sul do país, com venda de pães, entre outros produtos de pastelaria.

O interessado escolhe na página da iniciativa os produtos que pretende receber diariamente. De seguida, recebe um telefonema do operador para confirmar dados e local de entrega diária de pão. As entregas efetuam-se até às 8h00, de acordo com horário estipulado pelo cliente. Os pagamentos podem fazer-se por referência de pagamento, MB WAY, débito direto, entre outras alternativas.

Gleba

Continua de portas abertas a padaria sita na Rua Maria Pia nº 2 4, em Lisboa, (de segunda a sexta das 8h00 às 20h00 e aos fins de semana das 8h00 às 17h00) assim como com entregas ao domicílio (entrega grátis para encomendas superiores a 50,00 euros). Todas as semanas há edições especiais de pão. No caso de pretender reservar o pão diretamente na Gleba, pode consultar o site ou ligar para o telefone 966 064 697.

Filho do Padeiro

Pão artesanal entregue ao domicílio. Os interessados terão de enviar um e-mail para geral.filhodopadeiro@gmail.com, com um mínimo 48 horas de antecedência

As entregas decorrem à terça e sexta-feira, das 13h00 às 18h00, no Parque das Nações, Portela, Moscavide, Olivais e Encarnação. "No restante concelho de Lisboa aplica-se taxa de entrega de 3,00 euros. A partir de 15,00 euros, a entrega é gratuita", informa a Filho do Padeiro.

Diz-nos a marca: “os nossos pães são produzidos com massas mãe e fermentados lentamente. Desta forma, o sabor dos cereais torna-se mais complexo e a sua digestão mais facilitada”.

Quinoa

Padaria de pão biológico e fermentação natural que nasceu em 2009 pela mão de duas irmãs. Entre outros, encontra o pão espelta de sete sementes e o pão quinoa.

Para a grande Lisboa, os envios, de segunda a sexta-feira, realizam-se 48 horas após as encomendas serem submetidas e pagas. Para outras zonas, as encomendas são remetidas de segunda a quinta-feira, com as mesmas condições já indicadas.

"Encomendas iguais ou superiores a 25,00 euros gozam de portes gratuitos", informa a Quinoa.

Esclarecimentos adicionais em encomendas@quinoa.com.pt

Pica-Miolo

Padaria artesanal disponível em exclusivo para entregas ao domicílio, a partir da plataforma Uber Eats. Entre os pães para escolha, refiram-se o “Frutado”, “(Re)Misturado”, “Da Ilha” e “Hipster”. Não faltam sandes (caril de frango, chevre e beterraba, salmão, presunto).