O Bolo da Marta

Os bolos com suspiro são a especialidade da Marta, nos quais o chocolate está praticamente sempre presente. Derretem-se na boca e aquecem a alma o suspiro de chocolate, natas, romã, frutos silvestres e raspas de chocolate ou o suspiro de chocolate, Nutella e framboesas. Há muito por onde escolher, o difícil vai ser mesmo isso: decidir qual trincar.

Morada: Rua Almirante Pessanha, nº 14, Lisboa

Miss Brownie

A missão da Miss Brownie é adoçar a nossa vida. Para o conseguir tem uma oferta vasta que enche o olho. Há bolo kitkat, bolo brigadeiro com smarties e kitkat, bolo brownie com caramelo salgado e muito mais sempre com chocolate presente.

Morada: Rua Rodrigo Reinel, nº 5A, Lisboa

Landeau Chocolate

O bolo de chocolate é rei na chocolataria Landeau. A cobertura de chocolate em pó faz antever uma explosão intensa de sabor a cacau. A amargura do fruto está presente neste bolo numa dose equilibrada com a doçura. Uma experiência a não perder.

Morada: Lojas no Lx Factory, na Rua das Flores, nº 70 e no espaço Gourmet do El Corte Inglês, em Lisboa.

Carlotta Cake Boutique

A oferta da Carlotta são os bolos que pode levar para casa inteiros ou em fatias, com ou sem chocolate. Mas se o cacau é o nosso protagonista aqui, a oferta passa pelo bolo brigadeiro, chocolate party, bolo de chocolate belga ou ainda os brigadeiros.

Morada: Rua de Diogo Botelho, nº 1898, Porto

Arcadia

Bombons, línguas de gato de chocolate, bolachas e muito mais estão presentes nesta tradicional chocolataria do Porto. A doce Arcadia continua de portas abertas para entregas em casa ou recolha em loja.

Morada: Rua do Almada, nº 63, Porto