O Moço dos Croissants

O “moço” tem muito jeito para a doçaria e os croissant são uma das atrações deste espaço. Escolher o recheio pode ser uma tarefa mais difícil, mas como temos vários de confinamento pode sempre ir variando entre o tradicional chocolate, o caramelo salgado, doce de leite, de ovo com amêndoa e outros. Há ainda opções salgadas com queijo brie e cogumelos ou Queijo Serra e presunto.

Morada: Rua Coelho da Rocha, nº 91ª/B, Lisboa

O Melhor Croissant da Minha Rua

No ponto do cozido, mas com a consistência de mal passado. É assim a massa destes croissants que se derretem na boca. As opções de recheio são muitas. Deixamos aqui só alguns exemplos: kinder bueno com avelãs, chocolate negro, requeijão, doce de abóbora e nozes, atum e salsa, frango e salsa ou presunto e queijo seco.

Morada: Em vários locais de Lisboa, como Campo Pequeno, Saldanha, Alcântara, Alvalade. Também em Sesimbra, Carcavelos, Odivelas e Setúbal

Sam Croissants

No Sam Croissant só há croissants. Pode optar por várias massas e tamanhos, bem como recheios. Com salmão, ovos mexidos, carne assada ou com doce de ovos, de caramelo, nutella ou morango.

Morada: Avenida das Forças Armadas, 61D, Lisboa