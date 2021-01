Frau Glória desenvolveu ementas com sugestões equilibradas para todas as refeições (carne, peixe e vegetarianas) e a lista de compras para ajudar na organização diária.

A iniciativa, disponível num grupo de WhatsApp, propõe, ainda, um workshop exclusivo online que irá ajudar a confecionar refeições rápidas e com poucos ingredientes.

Os participantes terão também acesso a duas sessões em grupo com personal trainer e um dos e-books de Frau Glória à escolha como oferta.

“O desafio arranca na semana de 25 de janeiro, mas as vagas são limitadas. Por enquanto ainda é possível inscrever-se no ´Desafio Confinamento Saudável´ pelo valor promocional de 19,99 euros (em vez de 69,00 euros), através do website, Instagram ou por e-mail para rita@fraugloria.pt”, somos informados em comunicado.

Rita Wessling, formada em gestão e marketeer de profissão, é a autora da página de Instagram, onde publica diariamente receitas saudáveis. Para além da produção de conteúdos em vídeo e fotografia, faz doces e sobremesas saudáveis por encomenda, desenvolve workshops online e ações para empresas.

É autora de vários e-books, tendo lançado recentemente a segunda versão do seu “Detoxdescomplicado”, um plano alimentar de cinco dias desenhado para o pós-festas.