Frutas e legumes, vinhos e outras bebidas, produtos confecionados e snacks, produtos orgânicos e naturais, padaria e pastelaria, azeites e peixe e conservas de peixe, entre outros, fazem parte do cabaz alimentar com sabor português que estará em exposição na “Digital Agrifood Summit Portugal”, a primeira feira agroalimentar 100% virtual que, em tempos de novo confinamento, procura dar projeção internacional ao que se produz no nosso país.

De acordo com a organização, “está confirmada a participação de 74 empresas agroalimentares portuguesas, das mais diversas fileiras, cujos stands online poderão ser visitados pelos compradores internacionais, neste certame que pretende servir de ponto de encontro entre procura e oferta”.

“Potenciar negócios de forma inovadora e integrada e, dessa forma, manter o crescimento das exportações agroalimentares nacionais mesmo em tempos tão adversos é o principal objetivo desta feira, que decorre entre os dias 20 e 23 de janeiro, promovida pelo consórcio Portuguese Agrofood Cluster (no qual participam a PortugalFoods, o Inovcluster, o Agrocluster e a Portugal Fresh), em parceria com a ViniPortugal.

O programa da feira inclui uma sessão de abertura (dia 20, pelas 10 horas), com a presença da Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, do Secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, e do Presidente da AICEP, Luís Castro Henriques.

Os horários do certame online são os seguintes: de 20 a 22 janeiro, das 08h00 às 19h00 e a 23 de janeiro das 08h00 às 17h00.