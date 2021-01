A Associação de Cozinheiros e Profissionais de Portugal (ACPP) passou a disponibilizar cursos de Cozinha e Pastelaria em regime B-learning e E-learning a partir do site daquela instituição.

Entre as propostas apresentadas pela ACPP, os interessados encontram o “Curso Profissional Chef de Cozinha”, formação que conta com coordenação técnica do chefe de cozinha Paulo Pinto. De acordo com a ACPP, o curso desenvolve-se em “vários módulos que permitem a gestão da cozinha, bem como a criação de ferramentas concretas que possibilitem uma maior eficácia e desempenho”.

Também disponível para formação online está o curso “Intensivo Cozinha e Pastelaria:”, com coordenação de Juliana Sato, chefe de cozinha e Sara Sores, chefe de pastelaria, ambas formadoras residentes da ACPP.

Por sua vez, o “Curso Profissional de Pastelaria”, capacitará os alunos para “conhecerem as diferentes características dos produtos bases da pastelaria.Saber utilizar o material e adquirir técnicas e gestos essenciais que um pasteleiro necessita de metrizar. Dominar receitas bases fundamentais e métodos de organização de trabalho”, informa a ACPP.

Finalmente, o “Curso de Cozinha e Pastelaria Vegan”, propõe-se ensinar “todos os segredos da cozinha e pastelaria vegan, entre os quais os principais substitutos dos ovos e dos lacticínios. Fique também a conhecer produtos alternativos, na gama dos açúcares e das farinhas, que lhe irão permitir um sem fim de utilizações”, acrescenta a Associação de Cozinheiros e Profissionais de Portugal.

Mais informações e inscrições sobre os cursos aqui.