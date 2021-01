A partir de 15 de janeiro, o setor da restauração enfrenta situação análoga à que viveu aquando do primeiro confinamento geral, em março e abril de 2020. Na prática, os estabelecimentos estão limitados aos serviços de take away e entrega do domicílio.

Para apoiar a restauração do concelho em mais um momento difícil, o município cascalense, em parceria com a Associação Empresarial do Concelho de Cascais, disponibiliza um diretório online com os restaurantes locais que servem para fora.

Em publicação na página que serve de apoio a esta iniciativa lemos: “embora não possa ir ao restaurante, Cascais está a fazer tudo para levar o seu restaurante até sua casa. Desfrute dos sabores de que tanto gosta, no conforto do seu lar. Desta forma, está também a ajudar o comércio local do concelho. Do que está à espera? Pode encomendar para entrega ao domicílio ("Delivery") até às 01h00”.

O diretório apresenta informação detalhada sobre cada um dos espaços, com o tipo de serviço prestado, formas de pagamento, morada, horários e modo de entrega.