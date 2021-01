O município de Pinhel, Cidade do Vinho 2020/21, vai estar em destaque, a 15 de janeiro (18h00), no arranque da série de 23 programas transmitidos online (em direto pelo Zoom e Facebook) tendo como mote 14 regiões vinhateiras nacionais.

“Viagens de Baco”, contará com transmissão nos canais digitais da AMPV - Associação de Municípios Portugueses do Vinho, entidade promotora da iniciativa, decorrendo ao longo desde 2021.

“O Viagens de Baco promete encantar e deslumbrar todos os amantes do território, vinho e gastronomia que as várias regiões do nosso país têm para oferecer. No fundo, três elementos base do produto enoturístico nacional”, salienta a AMPV.

Os interessados são convidados, todas as sextas-feiras, sempre às 18h00 e até 30 de julho, a percorrer os trilhos do património vitivinícola, enoturístico e gastronómico de Portugal.

Depois de Pinhel, segue-se a 22 de janeiro, o concelho de Palmela e toda a região da Península de Setúbal, com transmissão a partir da Casa Mãe da Rota dos Vinhos, em Palmela.

Para além de dar a conhecer o potencial enoturístico de Portugal, o objetivo da série é construir um documento audiovisual ao longo de todos os programas, para poder ser consultado posteriormente.