Travar o desperdício de alimentos é um dos grandes desafios da nossa sociedade. Prova disso são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que a ONU estabeleceu e onde se inclui a meta de redução para metade, até 2030, das 1,6 mil milhões de toneladas de alimentos desperdiçadas anualmente no mundo.

A Too Good To Go, aplicação que permite a estabelecimentos vender os excedentes alimentares a potenciais clientes, “inicia o ano de 2021 com um desafio - descobrir a Verdade Escondida do desperdício alimentar”, refere em comunicado.

“Temas como a reciclagem, redução de plásticos, poupança de água estão já bastante presentes, felizmente, na mente de todos mas é, também, urgente prestar atenção às consequências do desperdício de alimentos”, adianta.

Neste sentido, a Too Good To Go lançou um desafio em forma de passatempo: #AVerdadeEscondida e explica: “quando olha para uma maçã, o que vê? Ocorre-lhe que, todos os anos, 3,7 triliões de maçãs são desperdiçadas? Quando rejeita um legume “feio”, sabe que 50 milhões de toneladas de frutos e legumes cultivados na Europa são desperdiçados por serem ´imperfeitos`? Quando deita fora o excedente do jantar de ontem, lembra-se que cada português desperdiça, em média, 97 Kg de comida por ano? Estes são apenas alguns dos factos para os quais a marca nos vai sensibilizando, ao longo desta semana”.

Desta forma, até 15 de janeiro, a Too Good To Go esconde factos sobre desperdício alimentar na app, mais especificamente dentro das descrições das “Magic Boxes” de determinados estabelecimentos e a dar dicas diárias nas suas redes sociais para que os clientes os consigam descobrir. “Quem os encontrar, e cumprir com todas as indicações do passatempo dadas pela marca, habilita-se a ganhar um ano gratuito de Too Good To Go. Ou seja, 365 ´promo codes` que dão direito a 365 ´Magic Boxes`, na app da Too Good To Go”.

“Metade do desperdício de alimentos ocorre no ambiente doméstico. Com esta iniciativa pretendemos colocar na memória das pessoas dados que são muitas vezes desconhecidos da grande maioria, com o intuito de sensibilizar a uma mudança dos atuais hábitos de consumo alimentar e promover o combate ativo ao desperdício de alimentos”, afirma Madalena Rugeroni, Country Manager da Too Good To Go Portugal e Espanha.

A Too Good To Go é uma solução que tem como missão o combate ao desperdício alimentar. Corria 2016 quando esta missão se materializou numa app que permitiu a estabelecimentos como restaurantes, hotéis, supermercados, lojas com comida preparada, venderem os excedentes alimentares de cada turno ou do dia a potenciais clientes

Em Portugal, a aplicação, que chegou ao mercado no final de outubro de 2019, “conta com mais de 500 mil utilizadores e mais de 2400 parceiros que juntos salvaram mais de 350 refeições do desperdício”, refere aquela entidade.