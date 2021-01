De certeza que já lhe aconteceu chegar tarde a casa, não ter nada descongelado e não saber o que fazer para jantar, certo?

É verdade que há dias caóticos, mas a cozinha não tem de ser mais um problema! Só precisa de incluir no seu vocabulário palavras como organização e preparação.

Joana Roque, autora bestseller de vários livros de culinária, traz-lhe um livro inovador, cujo propósito é simplificar a sua vida e descomplicar de vez a hora de jantar.

Aqui vai encontrar 12 ementas semanais, com receitas variadas e saborosas, organizadas de acordo com a estratégia que a autora utiliza na sua casa. E ainda:

- aprender a planear as refeições e a preparar a ementa da semana ( meal prep);

- perceber como evitar o desperdício na cozinha;

- descobrir o que não pode faltar em casa;

- conhecer dicas e estratégias para ser mais eficiente;

- pôr as mãos na massa com quase 100 receitas.

créditos: Manuscrito

Joana Roque sempre gostou de cozinhar e de comer, mas a sua história no mundo da culinária começa em abril de 2006 com a criação de um blogue de dietas em que os pratos que fazia tinham mais sucesso do que a sua tentativa de perder peso.

No mês seguinte, nasce "As Minhas Receitas", um blogue com receitas simples, variadas e acessíveis a todos.

Durante quinze anos, foi sempre publicando uma receita por dia, de segunda a sexta -feira. Hoje são mais de três mil. Em 2008, criou outro blogue, "A Economia cá de Casa", para complementar as receitas com dicas de gestão doméstica e de organização e planeamento da vida familiar.

Com um total de seis livros publicados, Joana Roque organiza ainda workshops de culinária e é produtora de conteúdos para várias marcas.