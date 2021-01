Como fazer de uma bolonhesa 5 pratos diferentes

Joana Roque, apaixonada por cozinha, bloguer e autora de livros de culinária, lançou um novo título no mercado português. Com “Cozinha organizada, jantar na mesa” (edição Manuscrito), Joana simplifica a mesa e introduz os leitores no planeamento e preparação de receitas para a semana. Evitar o desperdício, os essenciais em casa, dicas para tornar a cozinha um espaço eficiente, são alguns dos itens incluídos na obra.

Neste contexto, transformar receitas-base em novos pratos, dependendo dos ingredientes que lhes são acrescentados, é fator para combater o desperdício alimentar e incrementar com dose extra de criatividade a cozinha doméstica.

“Todas as receitas que cozinha em duplicado e congelo podem depois ser transformadas em outra coisa. Por exemplo, a bolonhesa que está congelada não tem de ser comida sempre em forma de massa à bolonhesa”, adianta Joana Roque nas páginas do seu novo livro.

Desta forma, a autora dos blogues “As minhas receitas” e “A economia cá de casa”, aponta-nos caminhos para uma nova vida à bolonhesa.

Chili rápido: juntem à bolonhesa uma lata de feijão-preto, cominhos e deixem ferver para obterem um chili delicioso. Sirvam polvilhado com coentros frescos picados e molho de tomate e tortilhas.

Massa gratinada, lasanha ou canelones: cozam massa curta, envolvam-ma com a bolonhesa, juntem natas ou molho bechamel. Espinafres salteados ou brócolos e cubram com queijo. Levem ao forno a gratinar.

Excerto da capa do livro "Cozinha organizada, jantar na mesa". créditos: Editora Manuscrito/Inês Costa Monteiro

Empadão rápido: coloquem a bolonhesa por baixo e, por cima, o puré de batata, de batata e couve-flor, de abóbora ou de uma mistura de vegetais a gosto e polvilhem com um bocadinho de queijo. Levem ao forno a gratinar e já está.

Legumes recheados: quer sejam beringelas, curgetes, pimentos ou tomates, retirem-lhes a polpa (que podem aproveitar para refogar e juntar à carne ou congelar para usar mais tarde) e cozinhem um bocadinho os legumes. Depois, basta recheá-los com a carne picada, juntar um pouco de queijo ou bechamel e levar ao forno.

Empadão folhado (ou empadas de carne): rechear massa folhada com a carne, pincelar com gema de ovo e levar ao forno até a massa folhar e dourar.

Encontra mais dicas como estas no livro "Cozinha organizada, jantar na mesa".