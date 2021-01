Como conseguir o ovo estrelado perfeito? Dicas e segredos

Adoramo-lo no bitoque, também não cai mal num brunch ou, simplesmente, a acompanhar um dos clássicos da cozinha rápida quando o tempo escasseia, as salsichas. Falamos do ovo estrelado, essa pequena maravilha que se quer com gema semilíquida e alta, clara branquinha, mole e levemente tostada nos bordos.

Ben Kolde/Unsplash