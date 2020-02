Há dias em que a paciência, tempo e vontade para preparar o jantar, depois de uma jornada de trabalho, são praticamente inexistentes. Por isso qualquer refeição super-rápida, saudável e saborosa é o ideal para estas ocasiões.

Como os ovos caseiros abundam lá por casa, decidi aproveitar os meus primeiros cogumelos e fazer uma refeição cheia de sabor.

Cozinho os ovos mexidos sem leite ou natas, apenas ovos caseiros temperados com sal, pimenta preta moída na hora e uma pequena noz de manteiga.

Tal como a maioria dos "comuns mortais", inicialmente cometia todos os "erros" quando cozinhava ovos mexidos. Batia, vigorosamente, os ovos antes de os colocar na frigideira; temperava os ovos, previamente, com sal e pimenta e cometia o erro fatal de apenas retirar os ovos do lume quando estavam completamente cozinhados. Os ovos ficam sem graça nenhuma, não ficavam cremosos nem fofos. Um "atentado" aos ovos mexidos.

Estive imenso tempo sem fazer ovos mexidos até que fui aprendendo alguns truques e dicas que fizeram toda a diferença. Agora consigo cozinhar ovos mexidos como deve ser: cremosos, fofos, cheios de sabor e de pinta.

Aqui ficam as oito dicas que passei, religiosamente, a adotar e que me permitem obter os melhores ovos mexidos do mundo:

1. Utilizar ovos caseiros-biológicos para que o resultado seja absolutamente perfeito.

2. Utilizar uma boa frigideira antiaderente para que possamos apenas utilizar uma pequena noz de manteiga. Há quem prefira cozinhar os ovos mexidos numa panela pequena (ovos à inglesa) porque distribui melhor o calor. Contudo, confesso que não achei que o resultado final fosse realmente diferente.

3. Não bater os ovos para não ficarem com uma textura líquida/aguada. Devemos apenas mexer com uma espátula até obter uma mistura homogénea.

4. Utilizar três gemas para cada duas claras: aprendi com o chefe Avillez. Como as gemas coagulam a uma temperatura mais elevada que as claras, se pararmos de cozinhar quando as claras já estão coaguladas, conseguiremos obter ovos ainda mais cremosos.

5. Temperar os ovos mexidos apenas com sal e pimenta depois de estarem cozinhados para, mais uma vez, não ficarem líquidos.