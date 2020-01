- Um ovo cozido conserva-se quatro dias sem ser descascado, dois dias se descascado.

- Os ovos devem ser guardados com a extremidade mais larga para cima, seja na caixa, seja no frigorífico. Desta forma, a câmara de ar existente no interior do ovo mantém-se naturalmente no lugar. A gema ficará no centro.

- A casca do ovo é porosa, devendo ser mantida afastada de cheiros intensos.

- As claras e gemas podem ser guardadas num recipiente hermético, no máximo dois dias, no frigorífico.

- As claras e gemas podem ser congeladas. Às gemas deve ser misturado um pouco de sal ou açúcar antes da congelação.