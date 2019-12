Divas de cozinha como Nigella Lawson já afirmaram em programas de televisão ou em livros que guardam as claras para mais tarde as utilizar noutras receitas. Em sacos de congelação plásticos e transparentes, deitam as claras que sobram e colocam no congelador. Quando as querem usar, basta retirar o saco e deixar descongelar à temperatura ambiente.

Onde usar claras?

Suspiros: por cada clara, junte 50 g de açúcar em pó. Bata em castelo bem firme e faça pequenos montinhos com a ajuda de um saco pasteleiro. Leve ao forno cerca de uma hora a 110 ºC.

Decoração de bolachas: Bata ligeiramente as claras, divida por alguns recipientes e junte umas gotas de corante alimentar de cores diferentes. Pincele as bolachas ou pinte-as com desenhos engraçados antes de levar ao forno.

Línguas de gato: Junte seis claras a 200 g de farinha, igual quantidade de açúcar e manteiga sem sal, assim como uma colher de fermento. Misture bem, embrulhe em película aderente e leve ao congelador durante meia hora. Num tabuleiro coberto com papel vegetal, faça pequenas tiras com a massa e leve ao forno pré-aquecido a 180 ºC, durante 10 minutos.

Falso cristalizado: Passe pedaços de fruta limpa pelas claras ligeiramente batidas e, depois, em açúcar em pó. Deixe secar e sirva.

Decoração de pratos salgados: Tempere as claras com sal e pimenta e leve a cozer em banho-maria durante meia hora. Deixe arrefecer, desenforme e corte com o motivo desejado. Dá um efeito engraçado em pratos de carne ou peixe.