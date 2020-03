Lava-louça

Uma limpeza geral após lavar a louça costuma ser suficiente, mas se os maus cheiros persistirem, experimente tapar o ralo, após verter água bem quente com raspas de limão ou de laranja durante a noite. Uma medida mais radical recomenda verter um litro de vinagre acabado de ferver.

Um método para se livrar dos maus cheiros e desinfetar sem recorrer a produtos químicos.

Frigorífico e congelador

É importante que tenham uma limpeza regular e que não estejam a abarrotar de alimentos, até porque evita o excesso de consumo de energia. Pelo menos uma vez por mês, reveja prazos de validade e verifique o estado dos bens que vai consumir. Limpe as prateleiras com um simples pano embebido em água quente e detergente de cozinha.

Em alternativa, recorra à velha solução de 50% vinagre, 50% água.

Outro truque é deitar um pouco de café em pó numa chávena e acondicioná-la no frigorífico, trocando-os de três em três dias. Uma forma de absorver os maus cheiros.

Caixote do lixo

Sempre que o lixo cai para fora do saco, é essencial lavar com água e detergente. No quotidiano, deve esfregar o caixote com sumo de limão ou cascas de laranja, o que evitará maus odores.

A separação dos resíduos é muito importante: plásticos, papel e vidro devem ficar em contentores separados e serem reciclados devidamente.