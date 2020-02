No trânsito, no cinema, no trabalho, ou à mesa, todos conhecemos e praticamos (confessemos, com alguns deslizes) as regras de etiqueta social. Ceder prioridade, não incomodar, respeitar a vez, aguardar na fila. Sim, práticas assumidas e interiorizadas. Será, contudo, uma realidade transponível para a convivência nos corredores do supermercado, ou frente a um linear, ou mesmo na manipulação dos alimentos?

A resposta é tão simples como conferir os oito mandamentos apresentados abaixo. Lista verificada, sigam as cordatas compras.

1. “Não atravessarás”

“Elementar meu caro Watson”, preferiria o intemporal Sherlock Holmes face ao mandamento primeiro da cortesia em ambiente comercial. Quem nunca encontrou um carrinho de compras estacionado a meio do corredor? Para mais, transversal ao sentido de circulação. Elementar, o carrinho de compras estaciona paralelo aos lineares.

2. “Não ´engarrafarás`”

Ainda no que respeita ao tema “engarrafamento”, regra segunda: Os lineares estão pejados de referências. A aquisição de um pacote de ervilhas congeladas pode tornar-se esforço hercúleo, numa escolha épica entre diferentes qualidades da leguminosa, aplicações e método de congelamento. Enfim, vale aqui a regra frente ao terminal Multibanco. Sintetizemos em palavras: “Vou levar algum tempo, o senhor(a), sirva-se, eu escolho após”. Para bons entendedores meia palavra basta.

3. “Não ultrapassarás”

Conhece as regras de ultrapassagem nas estradas? Aqui, no supermercado, não arrasta uma tonelada de chassis, mas convenhamos, um carrinho bem abastado de compras já causa abalo. Ultrapassagens, sim, mas com moderação. Excessos de velocidade em modo descortês, não. Salvemos os calcanhares.

4. “Não abandonarás”

Sim, os supermercados têm as suas secções organizadas logicamente e, como sabemos, não inteiramente destituídas de alguma “maldade”. Há que favorecer a aquisição, é para isso que as grandes superfícies existem; são negócios. E são grandes em dimensão. Talvez por isso, não raro, encontramos a embalagem de margarina “arrumada” na secção dos brinquedos. Ou o saco de pão espreitando na fila de detergentes. Sim, é isso, enganou-se, reconsiderou e não quer levar o produto. Em extremo, ao invés de o largar em território alheio, entregue-o na caixa. Há bens perecíveis que não merecem o esquecimento.