1. Não devemos comer as sementes das maçãs pois contêm cianeto

A breve alusão ao nome cianeto causa-nos arrepios e queremo-lo bem longe das nossas cozinhas. Na realidade, as sementes da maçã contêm uma dose ínfima de cianeto. Tão ínfima que mesmo a ingestão de dezenas de sementes não nos afetará. O cianeto está contido no interior da semente, de tal ordem dura que não é desfeita pelos sucos gástricos.

2. Cozinhar numa panela de ferro aumenta o suplemento do mesmo nos alimentos

Uma pergunta um tanto ou quanto duvidosa mas que, na realidade, é inúmeras vezes colocada aos chefes de cozinha. Caso precisemos de uma dose acrescida de ferro, o melhor mesmo é procurá-la em alimentos ricos neste nutriente, como os legumes, as gemas de ovo, os cereais integrais, o tofu, carne bovina, frutas secas, oleaginosas. Crê-se, inclusivamente, que as panelas de ferro possam destruir parte da vitamina C contida nos alimentos.

3. Um abre-latas é mais perigoso do que a tábua de alimentos para propagar bactérias

Bingo. Apesar de parecer um pouco disparatada, é válida esta questão. O zelo na limpeza que revelamos quando usamos a tábua de cortar alimentos não é equiparável àquele que aplicamos após usarmos o abre-latas. Há inúmeras partículas de alimentos que se alojam na lâmina deste instrumento de cozinha. Fonte para o desenvolvimento de microrganismos patogénicos.

4. É prejudicial ingerir um alimento que esteve envolto em papel de jornal

O nosso imaginário visual está repleto de imagens (o cinema contribuiu muito para isso) de alimentos envoltos em papel de jornal, do peixe, ao pão, à própria carne, batatas fritas. Saiba que se o jornal tiver mais de sete dias e o contacto com o alimento não superar uma hora, o perigo de contaminação é mais reduzido face ao jornal recente. A resposta é óbvia, o jornal recente tem a tinta fresca, aumentando com isso o risco de contaminação do alimento com alguns dos químicos utilizados na composição dos pigmentos. Mas grave, quando se trata de uma página com fotografias coloridas.

5. A comida de tacho fica melhor se mexida no sentido dos ponteiros dos relógios

Não há qualquer evidência científica que sustente esta observação. Salvo alguma superstição, é indiferente misturar alimentos da esquerda para a direita e em sentido inverso. Dado um número considerável de pessoas serem dextras face às esquerdinas (na proporção de 9 para 1), é natural que o movimento para misturar alimentos se faça nesse sentido. Dai muitas obras de cozinha referirem no descritivo de preparação da receita, “misturar para a direita”.

6. Um cubo de gelo deve ser lavado antes de utilizado

A pergunta inspira alguns sorrisos. Na realidade há um fundo de razão para assim se pensar, especialmente em equipamentos de frio mais antigos. Nestes, guardamos as cuvetes com gelo junto de outros alimentos. Estando num ambiente fechado, o gelo acaba por adquirir superficialmente algum do sabor desses outros alimentos. Dado ser uma “contaminação” superficial, basta passar brevemente os cubos de gelo por água corrente para os limpar.