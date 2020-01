Não partilhamos a ideia de que carne de frango é saborosa por si. É, antes, uma base sólida para pratos saborosos. Antes, há que reter um princípio. Não temos boa cozinha com maus ingredientes. Logo, não obstante a simplicidade e poucos produtos que interagem nesta receita, deixamos-lhe o conselho. Aposte numa boa carne de frango do campo, de preferência de animais criados ao ar livre e com alimentação isenta de rações.

Estamos a estimar a receita para duas pessoas. Para um número maior de pessoas, basta aumentar proporcionalmente as quantidades indicadas.

Vai precisar de quatro pernas de frango - pode optar pelo peito, preferindo - (cerca de 400 g no total) para esta deliciosa preparação.

Ao tirar a carne da embalagem certifique-se do bom estado de conservação da mesma. Cheire-a. O odor não deve ser pronunciado. Sinta a pele, macia e verifique se tem consistência elástica, clara e sem manchas escuras. Pressione a carne. Esta deve ter boa consistência, resistir ao encosto do dedo.

Cumpridas estas, chamemos-lhes, formalidades, vamos à parte divertida, cozinhar.

À carne vai juntar mais oito ingredientes: duas limas, seis dentes de alho, três colheres de sopa de manteiga de amendoim, uma malagueta vermelha, fresca e pequena, um raminho de alecrim e uma colher de sopa de azeite, uma colher rasa de sal grosso e uma pitada de pimenta-preta. Simples e sem sobrecargas para a sua carteira.

No que respeita à manteiga de amendoim, pode usá-la caseira, deixamos-lhe a receita aqui. Comprando-a opte por uma boa manteiga. Como sabê-lo? Na lista de ingredientes terá apenas amendoim. Evite as manteigas com gordura de palma, açúcar e outros tipos de conservantes.

No item equipamentos, vamos precisar somente de uma frigideira antiaderente com 25/26 cm e que suporte o calor do forno. Uma faca de gume bem afiado e uma tábua de cozinha.

Tudo pronto? Avancemos em cinco passos:

1.Vai ligar o forno nos 180 ºC. Isto uns minutos antes de preparar os alimentos. Queremos um forno em “velocidade de cruzeiro” na hora de produzirmos a nossa receita.

2. Na frigideira vai depositar as pernas de frango. Pode fazer-lhes algumas incisões com a faca para que os sucos penetrem na carne. Use as mãos, envolva a carne no azeite e deite-lhas uma colher de sobremesa rasa de sal grosso. Junte-lhes um pouco de pimenta-preta, moída na hora. Acrescente a raspa de uma lima e umas gotas do sumo do mesmo fruto.

3. Ligue o fogo e deixe o frango frigir, voltando-o amiúde.

4. À parte vai compor a química do sabor. Numa tigela junte os dentes de alho picados miúdo, o sumo de uma lima e a manteiga de amendoim. Misture até obter uma consistência pastosa. Caso seja necessário, junte mais um pouco de manteiga. Pique a malagueta muito fina, retirando-lhe as sementes se o sabor a picante não for a seu gosto.

5. Verta o tempero sobre o frango que já deve estar bem douradinho e, leve-o de imediato ao forno dentro da frigideira. Salpique com o alecrim e com sumo de lima.

Não precisará de mais de dez minutos de forno para ter o seu frango pronto.

