Desta forma, não é demais recordar os procedimentos a seguir nos espaços comerciais. A reter que as superfícies comerciais estão a controlar, à entrada, o número de clientes que circulam no interior da loja (portaria nº 71/2020). No limite na loja (comércio a retalho) não pode ter uma ocupação simultânea superior a quatro pessoas por cada 100 metros quadrados, excluindo os trabalhadores e prestações de serviços.

Estão-se a verificar filas de espera à entrada dos estabelecimentos, impondo-se a regra de dois metros de salvaguarda entre os consumidores.

Antes da ida ao supermercado:

Antes da deslocação à superfície comercial, retenha o apelo deixado pela Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição:

- Idosos, crianças e grupos de risco devem evitar ir ao supermercado ou hipermercado.

- Tente que apenas uma pessoa por família se dirija às lojas.

- Ao tossir ou espirrar, não use as mãos, mas sim um lenço de papel ou o antebraço.

- Tente sempre pagar com cartão para evitar contactos desnecessários.

Certifique-se dos novos horários das superfícies comerciais, como aqui é explicado.

Ainda antes da visita à loja, prepare uma lista de compras para vários dias, seguindo as indicações que aqui deixamos. Isto não significa açambarcar, antes efetuar compras racionais. A distribuição e reposição dos bens alimentares não está em causa. Isso mesmo garantiu o presidente da CAP, Eduardo Oliveira e Sousa, ao afirmar que “há um esforço com as próprias cadeias das áreas de distribuição superficiais, sejam elas grandes, sejam pequenas, para que não haja quebra de abastecimento de produtos” (nomeadamente sobretudo de frescos como frutas, legumes, leite, carne e ovos).

As cadeias de distribuição corroboram esta declaração, como podemos ler, por exemplo, no anúncio da Auchan (detida pela Ceetrus Portugal) ao afirmar “da nossa parte, asseguramos que tudo faremos para que o fornecimento e reposição de produtos tanto nas nossas lojas como online seja feito de forma regular”.