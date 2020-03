No que respeita a sumos empacotados, a nutricionista salienta que “constituem apenas fonte de açúcar, não conferem saciedade, não têm interesse nutricional. A água da torneira não vai faltar, é mais ecológica e saudável”.

Também no lote dos alimentos prescindíveis nas compras para os próximos dias, Cláudia salienta as “pizzas, hambúrgueres e outras comidas pré-preparadas. Todos nós vamos estar mais tempo em casa, com disponibilidade para nos dedicarmos à preparação das refeições. Logo, não faz sentido comprar alimentos já preparados”.

O que comprar?

Olhando para a disponibilidade de tempo que temos neste momento, Cláudia Viegas vê no facto algumas vantagens: “podemos aproveitar para explorar alguns programas televisivos sobre cozinha, os livros de receitas que temos guardados e experimentar pratos novos, aproveitando para explorar alimentos mais ricos e interessantes do ponto de vista nutricional”.

Desta forma, uma lista de compras racional deve incluir, de acordo com a especialista, “congelados, onde se incluem hortícolas e pescado; enlatados, nomeadamente as leguminosas e conservas de peixe, moluscos, etc. (atum, sardinha, cavala, polvo); secos, como as massas, o arroz, o pão, a farinha, a batata, as leguminosas e outras mercearias como o azeite, a polpa de tomate e as especiarias”.

"O mais importante é adquirir alimentos que tenham um prazo de validade alargado e saber fazer bom uso dos bens alimentares para obter refeições que propiciam mais doses" (por exemplo com a inclusão de massas ou arrozes ou leguminosas, alternando-os nas refeições).

Considere a pertinência de congelar alimentos como o pão fatiado, o peixe, os legumes.

Já no que respeita aos frescos, “imprescindíveis numa dieta equilibrada, destaco os legumes mais resistentes, como a cebola, a couve, a cenoura, o tomate, a beringela, a curgete. Finalmente, também importante, há que salientar a aquisição de leite, iogurtes e queijo. Ainda na seção dos laticínios vai encontrar os ovos. Considere-os dado o seu elevado valor proteíco”.

Referindo particularmente as leguminosas (favas, as ervilhas, o grão, as lentilhas, o feijão, o chícharo, o tremoço, entre outras), conta-nos a nutricionista que “são alimentos de base vegetal, sustentáveis no que respeita à utilização e disponibilidade de água. Ou seja, com um impacto ambiental inferior ao da produção de carne. Junta-se o fator económico. As leguminosas são um alimento muito barato. Mesmo o argumento que defende tratar-se de um produto difícil de usar na cozinha pode ser refutado. São, ainda, versáteis quer na variedade de espécies”.

Finalmente, "isolamento social não é sinónimo de sofrimento. O prazer proporcionado pela gulodice também faz parte da alimentação: não será por uma tablete de chocolate ou por um pacote de bolachas que vai estragar os seus dias de recolhimento. Tudo é uma questão de bom senso nas escolhas", termina Cláudia Viegas.

créditos: mayu ken

Preparar as compras:

Açambarcar não é racional. Objetividade nas compras é pensá-las antes de nos deslocarmos às superfícies comerciais, para mais considerando as contingências impostas no que respeita ao número de consumidores que circulam em simultâneo nestes espaços. Há que fazer sempre uma lista de compras com as quantidades necessárias, considerando os fatores apresentados anteriormente pela nutricionista Cláudia Viegas.

Já na cozinha, aproveite os restos das refeições para confecionar novos pratos. Por exemplo, vegetais cozidos servem de base a ótimas sopas. Peixe cozido e a água do mesmo, faz uma excelente base para uma massada.

Aproveite os talos das couves ou grelos para o enriquecimento da sopa ou congele-os para futuras utilizações.

Utilize as sobras das frutas para compotas ou sumos

A água das cozeduras pode ser aproveitada para sopas, estufados, ou outros cozinhados, uma vez que é rica em nutrientes

Reutilize as cascas das maçãs e peras na confeção dos bolos. Não só incrementa a fibra como reduz a adição de açúcar

A Associação Portuguesa de Nutricionistas disponibiliza online, gratuitamente, um livro com receitas simples, produzidas a partir daquilo que entendemos como desperdício.