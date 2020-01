Para ganhar peso, vamos fortalecer as sopas com leguminosas (grão, ervilhas, lentilhas, favas), ou com farináceos ou com o ovo. Muitos atletas recorrem a este expediente. Aumentamos o teor em hidratos de carbono e proteínas. No entanto, melhor opção para quem quer ganhar peso e não tem muito apetite é comer a sopa no final da refeição.

4. A sopa é um alimento completo?

Não podemos cair em generalizações nem em exageros. A regra de ouro para uma alimentação saudável é saber variar. A sopa só poderia ser considerada um alimento completo se lhe adicionássemos todos os alimentos com os nutrientes e quantidades que necessitamos. Dificilmente conseguimos equilibrar esses alimentos num regime alimentar que inclua somente a sopa e mais difícil, ainda, controlar as quantidades.

Sem dúvida existem grupos de alimentos que necessitamos ingerir uma maior quantidade do que outros, como é o caso dos hortofrutícolas.

Se adicionarmos carne ou peixe à sopa estamos a aumentar as proteínas e lípidos.

5. Há idades ideais para se ingerir sopa?

A sopa é essencial em todas as idades. As vitaminas e minerais presentes na sopa são essências para a regeneração e manutenção celular, assim como regular processos metabólicos. Isto para além da sua fonte de fibra.

6. As sopas instantâneas podem substituir as sopas tradicionais?

Não. Quanto mais frescos estiverem os legumes que integram a sopa, melhor. Devemos optar sempre por legumes frescos, só em caso de terem um aspeto duvidoso então optamos por legumes refrigerados ou congelados.

As sopas instantâneas são preparados liofilizados que, para além de serem pobres em vitaminas, minerais, antioxidantes e fibra, têm excessivo teor de aditivos alimentares.

Mesmo as bases de sopas comercializadas em embalagens tetrapack, que permitem manter algumas características, não deixam de ser alimentos processados, com muitos aditivos alimentares.

Também de evitar hortícolas enlatados devido ao excessivo teor em sal. Pelos mesmos motivos, aditivos alimentares, sal e ainda pela gordura, não se considera saudável utilizar preparados para caldos (vulgarmente conhecidos por caldos).