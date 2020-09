Sopa de batata-doce, abóbora e acelgas

Preparação

Pique a cebola e o dente de alho grosseiramente para uma panela. Adicione o azeite e o chouriço cortado em tiras e refogue por três a quatro minutos.

Adicione a batata-doce e a abóbora, cortadas em cubos com cerca de 1,5 cm. Tempere com um pouco de sal e adicione o concentrado de tomate. Deixe refogar por mais cinco minutos, mexendo se necessário.

Adicione um litro de água quente, coloque a tampa e deixe cozinhar durante cerca de 25 minutos.

Com a varinha mágica, triture apenas cinco segundos para criar uma textura aveludada.

Adicione as placas de lasanha, partidas grosseiramente com as mãos e as acelgas, cortadas em tiras com 1 a 2 cm de largura. Deixe cozinhar por mais dez minutos.

Retifique os temperos.