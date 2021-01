“Fecham-se as portas dos dois restaurantes, abrem-se os restaurantes em vossa casa”. É com estas palavras que todos os que pretendem continuar a saborear a cozinha de Ljubomir Stanisic e equipa, são presenteados na página online do restaurante 100 Maneiras (uma estrela Michelin conquistada este 2021).

O chefe de origem bósnia arregaçou mangas e, com o 100 Maneiras e Bistro, casas lisboetas de portas fechadas devido ao confinamento que vivemos, criou a plataforma “100 Maneiras 2Go”.

Na prática, há uma seleção larga de pratos em sistema de take away ou entrega ao domicílio, dos petiscos e entradas, aos principais.

Na plataforma, os interessados vão encontrar as sugestões com assinatura de Ljubomir, agrupadas por temas.

“Go Cool”, apresenta, entre outros, Bife tártaro com beringela assada e batata frita (21,00 euros), Terrina de bochecha e língua de vaca (10,00 euros), Tártaro de beterraba (9,00 euros).

Já o item “Go Crunchy”, inclui Croquetes de cozido com molho de mostarda (8,00 euros) e Choco frito com mayo de wasabi e lima (11,00 euros).

Se a opção recair nas propostas incluídas no “Go Nasty”, há que contar com Pita de lombo de vaca, noisette de alho, cebola frita, mostarda e florete (15,00 euros).

Por sua vez, “Go Happy”, o mesmo é dizer, as sobremesas, propõem Mousse de chocolate de São Tomé e Príncipe com frutos silvestres (5,00 euros) e Burek doce de maçã da "mama" Rosa com creme inglês de baunilha (5,00 euros).

Para acompanhar e complementar não faltam molhos, cocktails, pães e vinhos.

Recolhas na Rua da Misericórdia, nº 64, em Lisboa.